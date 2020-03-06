Basketbol: Haftanın programı

06.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:44

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22'nci hafta müsabakaları yapılacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 22'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 25'inci hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle bu hafta karşılaşma oynanmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Ankara)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

8 Mart Pazar:

13.00 Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket (Teksüt Kara Ali Acar)

15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar)

17.30 TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

17.00 Anadolu Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Konyaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Akhisar Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Samsunspor (Fethiye Beşkaza)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Merkezefendi Belediyespor (Gemlik)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Mamak Belediyespor (90. Yıl)

8 Mart Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Bornova Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

16.00 Petkimspor-Final Gençlik (ENKA)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ Gelişim (TOBB ETÜ)

18.00 Urla Belediyespor-Emlak Konut (12 Eylül)

Yarın:

14.30 Mardin Büyükşehir Başak-Edremit Belediyesi Gürespor (Artuklu Yeni)

16.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Antalya 07 Basketbol (Sakarya)

8 Mart Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Bayraklı Belediyespor (Metro Enerji)

14.00 Mersin Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Mersin Üniversitesi)

16.00 İstanbul Üniversitesi-1881 Düzce Belediyespor (Ahmet Cömert)

17.00 Bosna 34-Yalova VİP (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

Kaynak: AA