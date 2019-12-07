Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte kamyon ile çarpışan otomobil takla attı.

07.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:21
Başkentte kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Başkentte kamyon ile çarpışan otomobil takla attı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, ilçesi Caddesi üzerinde 06 PKN 44 plakalı otomobil benzinlikten yola çıkan 06 HE 3479 plakalı kamyona çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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