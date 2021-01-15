Başkentte kar yağışı etkili oluyor

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

Sabah erken saatlerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.

Ana arterlerde sorun yaşanmazken, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kaldırımlarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve parklar beyaza büründü.

Bazı bölgelerde, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Yetkililer, sürücüleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan