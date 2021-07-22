Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor
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Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor

Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Başkentte Kurban Bayramı'nın üçünü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları devam ediyor.

Başkentte Kurban Bayramı'nın üçünü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları devam ediyor.

Kurban ibadetini bayramın üçüncü gününe bırakan bazı vatandaşlar, kurban satış alanlarına geldi. Hayvan pazarlarında bayramın ilk günü yaşanan yoğunluğa girmek istemeyen, tatilden yeni dönen veya daha uygun fiyatlı kurban almayı planlayanlar da kurban satıcılarıyla pazarlık yaptı.

Kurban satış yerlerinin, bayramın birinci ve ikinci gününe göre daha sakin olduğu görüldü.

Çubuk'tan gelen besici Abdullah Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 80 kurbanlıktan 20 tanesini sattığını söyledi. Yem ve saman maliyetinin arttığına işaret eden Demir, vatandaşların tatile çıktığını ve hayvanların ellerinde kaldığını ifade etti.

Kurban alıcısı Fatih Çölgeçen de, tatilden yeni döndükleri için kurban alımını bugüne bıraktıklarını belirtti.

Aksaray'dan gelen kurbanlık satıcısı Ramazan Tav ise satışların iyi olduğunu ifade ederek, "Ankara halkına teşekkür ederiz. 300 koyun getirdik 25-30 tane kaldı. Bitirdik." dedi.

Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor
Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor
Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor
Başkentte bayramın üçüncü gününde de hayvan pazarlarında kurban satışları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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