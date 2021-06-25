Başkentgaz, "Talep Yönetim Merkezi" ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor

Başkentgaz, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve bildirimleri hızla değerlendirmek, kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla Talep Yönetim Merkezi birimini kurduğunu bildirdi.

Başkentgaz, kullanıcılardan gelen talep, öneri ve bildirimleri hızla değerlendirmek, kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla Talep Yönetim Merkezi birimini kurduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yaklaşık 5 milyon kişiye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkentgaz, tüketicilerden gelen verileri etkin bir şekilde kullanacak.

Başkentgaz, müşteri hizmetleri, iç tesisat, sayaç işlemleri ve diğer tüm iş süreçlerinde abone memnuniyetini daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Kullanıcılardan gelen talep, öneri ve bildirimleri hızla değerlendirmek, kısa sürede çözüme kavuşturmak ve iş adımlarını iyileştirme sürecinde verileri etkin bir şekilde kullanmak amacıyla Talep Yönetim Merkezi birimini kuran şirket, bu kapsamda farklı kanallardan gelen bildirimlere hızlı bir şekilde cevap vermeyi hedefliyor.

Başkentgaz abonelerinin, Başkentgaz Mobil, web sitesi "Online İşlemler","bilgiedinme@baskentdogalgaz.com.tr" mail adresi üzerinden gönderdiği doğal gaz kullanımına ilişkin talep ve önerileri, yeni oluşturduğu Talep Yönetim Merkezi'nde gerçek zamanlı olarak takip ediliyor.

Geçen yıl aralıkta kurulan Talep Yönetim Merkezi, 7 ay içerisinde farklı kanallar üzerinden gelen yaklaşık 35 bin başvuruyu titizlikle değerlendirerek, uzmanlık gerektiren teknik konuları ilgili birim yetkilileri ile çok yönlü inceledi. Bu taleplerden tamamına yakınını aynı gün içerisinde cevaplandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, ısınmanın temel ihtiyaçlardan biri olması sebebiyle kullanıcıların taleplerinin kısa sürede çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Günlük hayatımızı sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz için kesintisiz ve güvenli doğal gaz kullanmaya ihtiyacımız var. Başkentgaz'da 7/24 bu hizmeti vermek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Ankara'da yaklaşık 2 milyon abonenin de işin doğası gereği doğal gaz kullanımı ile ilgili talep veya önerileri olabiliyor. Binlerce talebi aynı gün içinde Çağrı Merkezi'nin yanı sıra Talep Yönetim Merkezi üzerinden cevaplıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay