Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
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Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü

Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlunu ziyaret eden heyet, kentin sorunlarını görüştü.

Mehmet Sekmen, ilk olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret edip kentsel dönüşüm ve önemli projelerle ilgili sunum yaptıklarını belirtti.

Tarihi yapıları gün yüzüne çıkaran Meydan Projesi çalışmalarıyla ilgili istişarelerde de bulunduklarını ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da ziyaret ederek kış sporları ve kayak merkezi yatırımlarımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hedefimiz, Erzurum'da yapılması planlanan kapalı spor salonu projemiz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzla ilgili düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Spora ve sporcuya olan ilgisi ve desteğini mutlulukla takip ettiğimiz sayın bakanımızı olimpiyat şehrimize de davet ettik."

AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir ve Selami Altınok ile AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve ilçe belediye başkanları da ziyaretlere katıldı.

Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü
Erzurum protokolü bakanlıkları ziyaret ederek kentin sorunlarını görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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