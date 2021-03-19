Başkent'te akıl almaz görüntüler

Başkent'te akıl almaz görüntüler

Çocukları kaputa oturtup, öndeki aracı ittirdiler

ANKARA - Ankara'da küçük çocukları kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Altındağ Bentderesi Caddesi'nde Ankara Hastanesi istikametinde yaşandı. Gitmekte zorlanan aracı arkadan bağlayıp çekmek yerine kaputa çocukları oturtup ayaklarıyla ittiren kişiler görenleri şaşkına çevirdi. Beyaz aracın üzerinde oturan çocuklar ölümle burun buruna yolculuk etti. Şahısların rahat tavrı ise pes dedirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK