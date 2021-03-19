Başkent'te akıl almaz görüntüler
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Başkent'te akıl almaz görüntüler

19.03.2021 13:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:19

Başkent'te akıl almaz görüntüler Çocukları kaputa oturtup, öndeki aracı ittirdiler Ankara'da küçük çocukları kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.

Başkent'te akıl almaz görüntüler

Çocukları kaputa oturtup, öndeki aracı ittirdiler

ANKARA - Ankara'da küçük çocukları kaputa oturtup öndeki aracı ittiren vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Altındağ Bentderesi Caddesi'nde Ankara Hastanesi istikametinde yaşandı. Gitmekte zorlanan aracı arkadan bağlayıp çekmek yerine kaputa çocukları oturtup ayaklarıyla ittiren kişiler görenleri şaşkına çevirdi. Beyaz aracın üzerinde oturan çocuklar ölümle burun buruna yolculuk etti. Şahısların rahat tavrı ise pes dedirtti.

Başkent'te akıl almaz görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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