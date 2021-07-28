Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu
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Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu

Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Akyurt Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ele alındı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Akyurt Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ele alındı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerli ürünlerin tam merkezinde yer aldığını belirterek, dünyada coğrafi işaretlerden en fazla pay alacak ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyledi.

Başkent'in coğrafi işaret tescilli ürünleri ile potansiyelinin ele alındığı "Coğrafi İşaretli Ürünler Bilgilendirme Toplantısı", ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Toplantıda Ankara Ticaret Odası'nın coğrafi işaretli ürünler konusundaki çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, "Güçlü olabilmenin yolu üretebilmekten ve ihraç edebilmekten geçiyor. O yüzden de katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. Coğrafi işaretli ürünler, katma değerli ürünlerin tam merkezinde yer alıyor" diye konuştu.

Dünyada 200 milyar dolarlık sayıları 10 bini bulan coğrafi işaret tescilli ürün bulunduğunu kaydeden Baran, Avrupa Birliği'nin coğrafi işaretli ürünler konusunda önemli mesafe katettiğini söyledi. Baran, 77 milyar avroluk bir pazara sahip olan Avrupa Birliği'nde bu gelirin büyük bölümünü İtalya ve Fransa'nın aldığını belirtti. Coğrafi işaretli ürünlerin söz konusu ürünün bulunduğu bölgede turizmin gelişmesine de katkı sağladığını dile getiren Baran, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusundaki potansiyeline dikkat çekerek, "Dünyada coğrafi işaretlerden en fazla pay alacak ülkelerden birisi Türkiye" diye konuştu.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise, Akyurt'un sanayi, tarım ve hayvancılıkta gelişmiş bir bölge olduğunu belirterek, ilçenin kültürünün yaşatılarak, ekonomik ve turizm açısından potansiyele dönüşmesi için coğrafi işaretli ürünler konusunda çalışma başlattıklarını anlattı. Ayık, bugüne kadar 29 üründen 17'si için başvuru yaptıklarını söyledi.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, ATO Genel Sekreteri Gökhan Özdemir, Akyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Sevgi Acar, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ufuk Tansel Şireli katıldı. - ANKARA

Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu
Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu
Başkent'in coğrafi işaretli ürünleri ATO'da konuşuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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