Başkent EDAŞ, şebekeleri yaz mevsimine hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent EDAŞ, şebekeleri yaz mevsimine hazırladı

Başkent EDAŞ, şebekeleri yaz mevsimine hazırladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Başkent EDAŞ bakım çalışmaları ile elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı.

Başkent EDAŞ bakım çalışmaları ile elektrik dağıtım şebekesini yaz mevsimine hazırladı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'in, bu yılın ilk yarısı için 63 milyon liralık bütçe ayırdığı şebeke bakım işlemlerinin çoğunu gerçekleştirerek, yaz aylarında da müşterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke bakımlarını tamamladığı açıkladı.

Verilen bilgiye göre Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta yer yer ağır geçen kış mevsimi nedeniyle elektrik şebekesi üzerinde değişime ve bakıma ihtiyaç duyan unsurlar yenilendi. Arızalara ve kesintilere yol açabilecek olumsuzluklar baştan giderildi.Bu kapsamda, havai hat, bina, aydınlatma ve diğer şebeke envanterlerine bakım yapılırken, hücre içi ve bina temizlikleri yapıldı, hücre uzaktan kumanda kontrolleri gerçekleştirildi.

Kış şartlarında hasar gören direklere, iletkenlere ve bağlantı noktalarına öncelik verilerek, bina iyileştirmeleri, trafo bakımları, topraklama iyileştirmeleri, izolatör değişimleri, trafo kademe ayarı kontrolleri, trafo yağ kontrol ve değişimi çalışmaları gerçekleştirildi.

Kış sonrası şebekedeki eksikliklerin giderilmesi adına 2 bin 385 bina, 594 orta gerilim fider, 707 alçak gerilim fiderde gözlem bakımı, 101 bina, 61 orta gerilim fider, 157 alçak gerilim fiderde ise önleyici bakım yapıldı. Direklerde payanda eksiklerinin giderilmesi adına da kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Hava sıcaklığının artması ile göçmen kuş rotaları üzerinde bulunan hatlara ise kuş çarpılmalarını engellemek için yalıtım malzemesi montajı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Selma Ergeç Funda Eryiğit Farah Zeynep Abdullah
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent EDAŞ, şebekeleri yaz mevsimine hazırladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 09:32:22. #1.14#

title