Başkent'e şehit ateş düştü Başkent'e şehit ateş düştü Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos dağına çarpması sonucu şehit olan Pilot Polis Samet Üstüner'in Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Başkent'e şehit ateş düştü

ANKARA - Van'da keşif için havalanan uçağın görevden dönerken Artos dağına çarpması sonucu şehit olan Pilot Polis Samet Üstüner'in Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Pilot Polis Samet Üstüner keşif gözetleme görevi esnasında Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Atros dağına uçağın çarpması sonucu şehit oldu. Şehadet haberininin ulaşmasın ardından Beypazarındaki baba ocağının bulunduğu sokak türk bayrakları ile donatıldı. Beypazarı Belediyesi ekipleri de taziye çadırı kurdu. Evli olan Şehidin babasının adının Adem annesinin Ayşe olduğu ve bir kızkardeşinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA