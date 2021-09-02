Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da sebze kamyoneti bordür taşına çarpması sonucu devrildi.

Ankara'da sebze kamyoneti bordür taşına çarpması sonucu devrildi.

Kaza, gece 23.00 sularında, Menderes Mahallesi Ayaş -Ankara yolu Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E idaresindeki 06 BBP 88 plakalı kamyonet, Ayaş Ankara Bulvarı Necip Fazıl Bulvarı Kavşağı'ndan geçtiği sırada orta refüj bordür taşına çarpması sonucu devrildi. Kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü Nafiz Körez Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati bir tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANKARA

Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı
Başkent Ayaş'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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