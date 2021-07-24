BAŞKANIMIZDAN 'BASIN BAYRAMI' KUTLAMASI
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BAŞKANIMIZDAN 'BASIN BAYRAMI' KUTLAMASI

BAŞKANIMIZDAN 'BASIN BAYRAMI' KUTLAMASI
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, işini doğru ve tarafsız bir şekilde yapan tüm gazetecilerin bayramını tebrik etti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, işini doğru ve tarafsız bir şekilde yapan tüm gazetecilerin bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, gazeteciliğin demokratik ülkelerin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olduğunu ve bu anlamda tarafsız ve objektif gazetecilik yapan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını açıkladı.

Başkanımız mesajında şunları dile getirdi: "Demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada önemli bir görevi icra etmektedir. 24 Temmuz'da bu önemli görevi ifa edenler için önemli bir gündür. 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz 24 Temmuz günü 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın çalışanlarının bayramını tebrik ediyorum. "

Kaynak: Habermetre

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