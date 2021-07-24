BAŞKANIMIZ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARI KURBAN BAYRAMINDA DA UNUTMADI
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BAŞKANIMIZ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARI KURBAN BAYRAMINDA DA UNUTMADI

BAŞKANIMIZ, SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARI KURBAN BAYRAMINDA DA UNUTMADI
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Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı ziyarette hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kurban Bayramı dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde odaları tek tek dolaşarak hastaların ve hasta yakınlarının bayramını kutlayan Başkanımız, bayram süresince de 7/24 görev başında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını da unutmadı.

Ziyaret sonunda kısa bir açıklama yapan Başkanımız, "Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret edip, hem acil şifalar diledik, hem de bayramlarını tebrik ettik. Ayrıca ziyaretimizde bayram, tatil, hafta sonu demeden fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar diledik" diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ise Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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