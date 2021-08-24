Başkan Yazgan: "Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yazgan: "Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık"

Başkan Yazgan: 'Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Verdiğimiz mücadele sonucunda kamu görevlilerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Tekrar vurgulamak gerekirse bu toplu sözleşmede, hizmet kolumuzda ve kamu görevlilerinin geneline dair önemli kazanımların altına imza attık" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Verdiğimiz mücadele sonucunda kamu görevlilerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Tekrar vurgulamak gerekirse bu toplu sözleşmede, hizmet kolumuzda ve kamu görevlilerinin geneline dair önemli kazanımların altına imza attık" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, 2 Ağustos'ta başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşı ile sonuçlandığını ve toplu sözleşmede kamu görevlilerinin önemli haklara kavuştuğunu kaydetti.

"Gece gündüz toplu sözleşmeye hazırlandık"

Toplu sözleşmenin tüm kamu görevlilerine hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Toplu sözleşmeye aylar öncesinde çalışmaya başladık. İl il, kurum kurum gezerek kamu görevlilerimizin taleplerini ve beklentilerini dinledik. Korona virüs salgını nedeniyle hizmet kolumuzdaki kurumların taleplerinin ele alındığı çalıştaylarımızı online olarak yaptık. Ar-Ge ve mevzuat birimlerimiz ile gece gündüz toplu sözleşmeye hazırlandık. Toplu sözleşme masasına kamu görevlilerimiz için taşıdığımız tekliflerin sonuna kadar mücadelesini verdik. Konfederasyonumuz Memur-Sen ile birlikte daima ortak hareket ettik. Eğilmedik, dik durduk. Verdiğimiz mücadele sonucunda kamu görevlilerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Tekrar vurgulamak gerekirse bu toplu sözleşmede, hizmet kolumuzda ve kamu görevlilerinin geneline dair önemli kazanımların altına imza attık" ifadelerini kullandı.

"Hakem kuruluna gidilseydi, ulaşılan kazanımlar elde edilmeyebilirdi"

Toplu sözleşmenin mutabakat ile sonuçlanmaması halinde Kamu Hakem Kuruluna gidileceğini hatırlatan Yusuf Yazgan, "Bilindiği gibi Kamu Hakem Kurulunun yapısı ağırlıklı olarak kamudan oluşuyor. Şayet mutabakat olmasaydı, hakem kuruluna gidilseydi üzerinde uzlaşıya varılan kazanımlarımız da elimizden gidebilirdi. Bunun için toplu sözleşmenin mutabakat ile sonuçlanması ayrı bir önem taşıyor" ifadelerine yer verdi.

"Hak mücadelemiz devam edecek"

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlileri için yeni kazanımlar elde etme ettiklerini ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceklerini belirten Yazgan, "Toplu sözleşmenin kamu görevlilerinin haklarının belirlendiği ayaklardan bir tanesi. Büro Memur-Sen olarak gerek toplu sözleşmede gerekse toplu sözleşme dışında kamu görevlilerimiz için birçok kazanım elde ettik. Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesi, 4-C'lilere sendikaya üye olma hakkı tanınması ve 4-C'lilerin sözleşmeli kadroya geçirilmesi, promosyonların kamu görevlilerine ödenmesi, spor uzmanları ve antrenörlerin kadroya geçirilmesi, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi, gelir uzmanlığı kadrolarının oluşturulması, sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi, gibi kazanımlar Büro Memur-Sen'in bugüne kadar elde ettiği önemli haklardan bazılarıdır. Büro Memur-Sen olarak her daim mücadelemiz sürecek. Gerek görüşmelerimiz, gerekse açacağımız davalar ile her platformda kamu görevlilerimizin sesi ve temsilcisi olmayı sürdüreceğiz. Yani haklar, yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Başkan Yazgan: 'Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Hande Erçel Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Güler Mert Günok Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Yazgan: "Toplu sözleşmede önemli kazanımların altına imza attık" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:10:07. #1.16#

title