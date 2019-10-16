Başkan Yavaş'tan başkente yeni parklar için talimat

16.10.2019 11:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesindeki peyzaj mimarlarına, mevcut parkların eksikliklerinin giderilmesi ve yeni parklar yapılması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yavaş, Ankara'nın yeşil alan projelerini görüşmek amacıyla belediye bünyesindeki peyzaj mimarlarıyla bir araya geldi.

Başkentin rekreasyon alanlarının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve peyzaj mimarlarının önerilerini dinleyen Yavaş, "Ben sizden prestij parklarımız içindeki eksikleri tespit edip gidermenizi ve başkentimize yeni prestij parklar kazandırmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

"Daha çok yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız"

Mansur Yavaş parklar, refüjler ve diğer alanlarda gerekli bakımların yapılmasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Mahalle içleri de dahil olmak üzere önümüzdeki yılları da hedefleyerek, daha çok yeşil alan ve rekreasyon alanı yapacağız. Ben yeni parklarda yapılar ve imalatlar istemiyorum. Avrupa'da parkların içinde en fazla bir kafe, lavabo ve çocuklar için oyun alanı var. Parklar daha doğal alanlardan oluşsun, insanlar çocuklarıyla bisiklete binsin, piknik yapsın istiyorum. Parklarda artık mangal olmasın."

Parklarda güvenlik, ışıklandırma, tuvalet, temizlik gibi temel konularda gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Yavaş, vatandaşların şikayette bulunacakları durumların yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Amaçlarının, başkentlileri belli başlı parklarda yoğunlaştırmamak olduğunu ifade eden Yavaş, Çubuk, Atatürk Orman Çiftliği, Zafer Meydanı ve belirlenen birçok noktada yeni parklar yapacaklarını bildirdi.

Yavaş, peyzaj mimarlarından ilkbaharda uygulanmak üzere yeni projeler hazırlamalarını isteyerek, "Refüjlere dikilen ağaçların çoğu kuruyor. Ağaçlar, dikilmemesi gereken yerlere dikilmiş. Biz bu ağaçları koruyabildiğimiz yere kadar korumaya ve yaşatmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş da, Yavaş'ın talimatı doğrultusunda birçok alanda lavanta gibi başkent iklimine uygun ve ekonomik bitkiler kullanacaklarını belirterek, yeni yıldan itibaren peyzaj çalışmalarının tamamını belediye çalışanlarıyla yürüteceklerini kaydetti.

Güldaş, başkentte yaklaşık 12 milyon metrekare yeşil alandan sorumlu olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA