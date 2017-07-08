Başkan Yaman'a Ziyaretler
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı mezun olduğu Bilecik Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy ve Vezirhan Belde Başkanı Ercan Şahin makamında ziyaret etti.
Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı mezun olduğu Bilecik Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Yücel Gürsoy ve Vezirhan Belde Başkanı Ercan Şahin makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman," Mezun olduğum Bilecik Endüstri Meslek Lisesi müdürümüz Sayın Yücel Gürsoy ve Vezirhan Belde Başkanımız Sayın Ercan Şahin bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ziyaretlerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK