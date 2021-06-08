Başkan Vidinlioğlu, Bakan Kasapoğlu'ndan tren yolu istedi

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüşü'ne katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tren yolu istedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüşü'ne katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan tren yolu istedi.

İnebolu'da gerçekleştirilen 9 Haziran İnebolu'nun Kurtuluşu, Şeref ve Kahramanlık Günü 100. yıl dönümü kutlaması, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü programına katılan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "İnebolu, istiklalin kıvılcımının ateşlendiği yerdir. 100 yıl önce bu topraklarda Şerife Bacı'lar, Halime Çavuş'lar, Rahime Kaptanlar ve daha nice kahramanlarımız, o gün istiklalimizin kıvılcımını ateşlediler. Dile kolay, Küre Dağları'nı, Ilgaz'ları aşarak ciddi bir lojistik anlamı ve önemi olan İnebolu'dan cephaneyi cephelere taşıdılar. Büyük Gazi'nin 'kulağım İnebolu'da' dediği yerdeyiz. Bu toprakların vatan olmasında İnebolu'nun ve Kastamonu'nun çok ayrı bir yeri var. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok kısa bir süre kala cumhuriyetin temellerinin atıldığı, istiklalin fitilini ateşlenen bu toprakların ve bünyesinden 8 tane il çıkarmış bu toprakların gölgesinde konuşuyoruz. Sayın Bakanım sizden en büyük, arzu ve isteğim; komşu ilimizin Çankırı'da tren yolu var, istiklalimizin fitilinin ateşlendiği bu topraklara bir tren yolu çok yakışır diye düşünüyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı