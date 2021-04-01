Başkan Üçok: "İçme suyu kaynaklarımızı çoğaltıyoruz"
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Başkan Üçok: "İçme suyu kaynaklarımızı çoğaltıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Üçok: 'İçme suyu kaynaklarımızı çoğaltıyoruz'

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin yıllardır yaşanan önemli sorunları arasında ilk sırada yer alan içme suyu sorununa çözüm oluşturma yolunda kararlı adımlarını sürdürüyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, ilçenin yıllardır yaşanan önemli sorunları arasında ilk sırada yer alan içme suyu sorununa çözüm oluşturma yolunda kararlı adımlarını sürdürüyor.

Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı yenilenmesi işi için ihale aşamasını tamamladıklarını belirten Başkan Üçok, "Artan kuraklık ile birlikte şehrimizin en önemli problemlerinden biri olan içme suyu sorununa çözüm oluşturmak noktasında kararlı adımlarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken de şehrimizin hem bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda atılması gereken adımları atıyor hem de gelecek yılların ihtiyacını göz önünde bulunduruyoruz. Günü birlik çözümler üretmediğimiz gibi bugünü de göz ardı etmiyoruz. Gelecekte içme suyu ihtiyacının artacağını göz önüne alarak önemli su kaynaklarını devreye sokmak ve bununla birlikte Suluova'mız daha sağlıklı suya kavuşsun diye İller Bankası finansmanı ile Havza Eymir İçme Suyu İsale Hattı yenilenmesi işi için ihale aşamasını hamdolsun tamamladık. Yüklenici firmaya teslimini gerçekleştirdik. 550 günde teslim edilecek olan ihalemizin toplam bedeli 22 milyon 559 bin 325 TL'dir. Rabb'im çalışmalarımızı muvaffak eylesin. İlçemize hayırlı olsun. Sağlıklı bir Suluova için sürekli aşkla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Başkan Üçok: 'İçme suyu kaynaklarımızı çoğaltıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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