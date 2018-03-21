Başkan Toçoğlu Kösemusul'u Ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Mahmut Kösemusul ile bir araya geldi.

AKOM'da gerçekleştirilen görüşmede Başkan Toçoğlu, SATSO'nun devam eden projelerine ilişkin Kösemusul'dan bilgiler aldı. Sanayi, ticaret, tarım ve turizmde önemli çalışmaların hayata geçtiğini aktaran Kösemusul, "Sanayi ve ticarette kümelenme projeleri, tarımda katma değerli üretim için hazırladığımız projeler, turizmde iş birliği çalışmalarımız var. Eğitim başta olmak üzere istihdam ve ihracatta hedeflerimiz yüksek. Tüm çalışmalarımızda bizlerle olan Başkanımıza çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. İhracatta ilk 5 il arasında olan Türkiye'nin lokomotifi, milli üretimler şehri Sakarya hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin iş dünyası ile her zaman birlikte olacağını vurgulayan Başkan Toçoğlu, "SATSO ile uzun yıllardır ortak akıl ve güç birliği ile çok iş yaptık. Türkiye'ye örnek teşkil edecek birlikteliğimiz ile Türkiye'ye örnek çalışmalarımız var. Şehrimiz insanını, ticari hayatını ve geleceğini düşünerek hassas bir çalışma içindeyiz. Hamdolsun çalışmalarımızın meyvelerini görüyoruz. Yeni ve milli yatırımlar şehrimize geliyor, ihracat ve istihdam rakamlarımız yükselmeye devam ediyor. Organize Sanayi ve Ticaret Bölgeleri ile şehrin estetiğine, dokusuna katkı verecek disiplinli çalışmalarımız sürecek. İş dünyamız zamanın ruhuyla çalışıp rekabet için şart olan yenilenmeyi sağlayacaktır. İş adamlarımızın enerjisine ve azmine güveniyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Şehrimiz iş dünyamızla birlikte büyüyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA