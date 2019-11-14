Başkan Tanğlay, gazetecilerle bir araya geldi

14.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:51

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye çalışmalarını değerlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantısı düzenledi.



Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya yerel ve ulusal basının temsilcileri katıldı. Bitlis'te yapılan çalışmaları anlatan Başkan Tanğlay, "İlimizde 7 ay içinde önemli çalışmalar yaparak vatandaşlarımıza birçok hizmeti sunduk. 7 ay gibi kısa sürede söz verdiğimiz 50 projeden 22'sini hayata geçirdik. Altyapı çalışmalarını yüzde 90'lara getirdik, önümüzdeki sezon inşallah altyapı çalışmaları tamamen bitecek. Altyapı çalışmalarını hızlandırdık, neredeyse bütün mahallelerde aynı anda çalışma yürüttük, bu sebeple işlerin bir sonraki sezona sarkmasına engel olduk. Bu çalışmayla belediyemiz yaklaşık 10 milyon lira karda kaldı. 3. etap sokak sağlıklaştırma kapsamında 241 dükkanın giydirmesini yaptık, vatandaşların talebi doğrultusunda en kaliteli malzemeleri kullandık. Seçim çalışmalarında gezdiğimiz mahallelerde talepleri alıyor, buna göre program yapıyorduk. Bizden istenen birçok hizmeti talepler doğrultusunda sunduk. Özellikle mutlu olduğumuz bir çalışma vardı, bir mahallede 25 yıldır istenilen ancak yapılamayan bir köprü vardı. Yapılması sözünü vermiştik, kısa sürede yaptık. 8 Ağustos kurtuluş gününü 'Bitlis Buluşmaları' adı altında gelenekselleştirip her yıl çeşitli etkinliklerin olacağı bir festival olarak kutlamayı düşünüyoruz. Ramazan etkinlikleri kapsamından nüfusu 52 bin olan bir ilde 45 bin kişiye iftar yemeği verdik. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin evlerine de yemek götürdük. Yaşam boyu öğrenme kursları ve ev hanımlarına yönelik çalışmalarımız da var. Kadınlara ve gençlere yönelik 16 kurs açtık. Kadınlara yönelik eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet hizmeti sunduk. Bu kurslarımızdan aynı anda 200'den fazla kadın vatandaşımız faydalanmaktadır. Çocuk kütüphaneleri kurduk. Bu kapsamda 3 kütüphane projemizi de hayata geçiriyoruz. Çocuklar gidip kütüphanelerimizdeki zengin kitaplıklardan ve teknolojik imkanlardan faydalanabiliyorlar. Bitlis'te ilk defa genç ve çocuk meclisini kurduk. Belediyemizin bünyesinde kurulan tiyatro ekibi; ilçelere, beldelere ve köylere giderek 'tiyatrosuz çocuk kalmasın' sloganıyla oyunlarını sergiliyorlar. Kurduğumuz hayvan rehabilitasyon merkezi ile hayvanların bakımları ve tedavileri yapılıyor. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kedilere yönelikte barınma evi çalışmalarını sürdürüyoruz. Halkımıza bu hizmetleri sunarken vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım gözetmeden Bitlis'imize hizmet ediyoruz. Belediyemiz tarafından cenaze işlemlerine ait tüm hizmetler ücretsiz bir şekilde sağlanmaktadır. Belediye olarak vatandaşımızın en acı gününde bütün imkanlarımızla yanlarındayız. 'Başkan Mahallemizde' projesiyle düzenli olarak vatandaşlar bir araya gelip onların sorunlarını yerinde dinleyip çözümler buluyoruz. Bitlis TV, güneş enerjisi ve sulama kanalı projelerini hayata geçireceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA