Başkan Soydan, mazbatasını aldı Yeniden AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen İsmail Soydan mazbatasını aldı.

Yeniden AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen İsmail Soydan mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresinde yapılan seçime tek liste ile giren mevcut başkan İsmail Soydan güven tazelemişti. Başkan Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Meclis Üyesi Alattin Emral, belediye meclis üyeleri Erkan Karakaş, Selami Özdil ve yeni yönetimiyle, Bozüyük Adliyesinde bulunan Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA