Başkan Sabırlı'dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'nci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, tarihe altın harflerle yazılacak destanlara imza atabildiğinin en önemli göstergelerinden biridir. Aziz Türk milleti; birlik ve beraberliğe, özgürlük ve bağımsızlığa olan inancıyla tüm olumsuzluklar ve imkansızlıklar içinde Çanakkale'de büyük bir direniş göstermiş, donanım ve imkan bakımından kendisinden kat kat üstün olan ülkelere karşı önemli bir zafer kazanmıştır. Gösterdiği kahramanlıkla 'Çanakkale Geçilemez' olgusunu tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Ailesinde 5 şehidi olan bir nefer olarak Cenab-ı Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu yıl, şanlı ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu kutsal topraklarda, dillere destan Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılını kutluyoruz. Başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk Ordusu'nun kahraman mensuplarını ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA