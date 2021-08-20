Başkan Özdoğan'ın Ankara temasları

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan bir dizi temas ve ziyaretler için gittiği Ankara'da Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek önümüzdeki günlerde açılışı ve temel atılması...

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan bir dizi temas ve ziyaretler için gittiği Ankara'da Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret ederek önümüzdeki günlerde açılışı ve temel atılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaretinde açılışı ve temeli atılacak projelerle ilgili bilgiler veren Başkan Özdoğan, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'ye kendilerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, "Başkanımız Bilal Özdoğan ile güzel şehrimiz Kayserimizin gelişen ilçesi Hacılarımız için yapımı tamamlanan ve temel atılacak projelerimizi konuştuk. Başkanımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, Ankara temaslarında AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı da ziyaret belediye çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş'ı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici'yi ziyaret ederek görüşmelerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı