Başkan Özcan ilk kuru incir alım törenine katıldı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2020-2021 yılı ilk kuru incir alım törenine katıldı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 2020-2021 yılı ilk kuru incir alım törenine katıldı.

Menderes Et ve Balık Restoran'da düzenlenen törene; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Tarım Müdürü Sunay Güler, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile incir üreticileri katıldı.

Nazilli'de yetiştirilen tarım ürünlerinin ülke ekonomisinde ciddi katkı sağladığına dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Dünya'da kuru incir üretiminin yüzde 36'sını gerçekleştiriyoruz. Bu durum Nazilli ekonomisine ciddi bir katkı sağladığı gibi dünya ekonomisine de çok büyük bir katkı sağlamaktadır. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için Ticaret Borsamızın yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız yeni yapılacak olan borsa binamızda katkılarımızı istedi. Bizler sadece yeni yapılacak olan binada değil, yapacakları tüm iyi faaliyette yanlarında olacağız. Hem incirin hem de 80'e yakın ürünün üretilmesi ve pazarlanmasında da gereken desteği vereceğiz. İnşallah Naz-Koop'ta Cumhurbaşkanımızın da onayı sonrasında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. El birliğiyle Nazillimize daha yüksek katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

İlk kuru incir 600 TL'den satıldı

Programda, Kovid-19 ile mücadele için Nazilli Devlet Hastanesi'ne ventilatör solunum cihazı ve monitör bağışlayan hayırseverlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Sezonun ilk kuru inciri ise açık artırma ile 600 TL'den satıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA