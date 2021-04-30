Başkan Örki, "Tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "1 Mayıs emekçilerin daha adil şartlarda çalışma ortamı oluşturmak adına farkındalık günüdür" diyen Başkan Örki, tüm emekçilerin gününü kutladı.

Tüm dünyada işçi ve emekçilerin bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün daha adil şartlarda çalışma ortamı sağlamak adına farkındalık oluşturduğunu belirten Başkan Örki, "Alın teri ve emeğin karşılık bulması için çağdaş demokratik toplumsal bilincin oluşması çok önemli. Ülkemizde hükümetimiz son yıllarda işçi ve emekçinin haklarını koruma ve hayat şartlarını iyileştirilmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptı. Bu sayede emekçilerimizin hayat standartları daha iyi hale geldi. Sanayi, tarım ve turizm ilçesi olan Pamukkalemiz bu sektörlerde önemli bir emekçi potansiyeline sahip. Pamukkale Belediyesi olarak da hükümetimizin bu politikalarını destekleyici bakış açısıyla işçi ve emekçi arkadaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede belediyemizdeki mesai arkadaşlarımızın sendikal haklarını yaptığımız sözleşmeyle eksiksiz olarak verdik. Ayrıca halkımıza hizmet götüren çalışanlarımıza yönelik farklı kurumlarla indirim anlaşmaları yaparak çalışan emekçi kardeşlerimize destekler verdik. Halkın mutluluğu için çalışan Pamukkale Belediyesi çalışanlarının mutluluğu da bizim için çok önemli. Bu düşüncelerle, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı