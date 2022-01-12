Başkan'la el sıkıştı, eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı - Haberler Spor
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Başkan'la el sıkıştı, eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Başkan'la el sıkıştı, eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenect Torrent, ilk antrenmanına çıktı. Başkan Burak Elmas, İspanyol hocayı futbolcularla bizzat tanıştırdı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'nı dün basın toplantısında resmen açıkladığı Domenec Torrent, Florya'da bugün işbaşı yaptı.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Yeni hocayı Başkan Burak Elmas karşıladı. İkili kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Eşofmanlarını giyen çiçeği burnunda hoca, kendisini bekleyen takımın yanına götürüldü.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Başkan Burak Elmas, takıma yeni teknik direktör Domenec Torren'i bizzat tanıttı. Torrent'in yardımcıları da antrenmanda yer aldı. Tanışma bölümünden sonra hemen antrenmana geçildi.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Galatasaray'da günün diğer çalışması akşam gerçekleşecek. İspanyol hoca Torrent, ilk günden futbolculara çift antrenman koydu.

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Başkan'la el sıkıştı, hemen eşofmanları giydi! Galatasaray'ın yeni hocası işbaşı yaptı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
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 Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti.

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