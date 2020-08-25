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Başkan Küpeli, "İyi ki güçlü bir sanayimiz var'

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, ağustos ayı verilerine göre sanayi kapasite kullanım oranındaki artış ve reel kesim güven endeksi yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Küpeli,
25.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:43

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, ağustos ayı verilerine göre sanayi kapasite kullanım oranındaki artış ve reel kesim güven endeksi yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Küpeli, "İyi ki ülkemizde güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir sanayimiz var. Sanayiye verilen bir destek üç olarak beş olarak ekonomiye geri dönüyor, ülkemiz kalkınıyor ve büyüyor" dedi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6'lık bir artışla yüzde 73,3 seviyesinde gerçekleşti. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli kapasite kullanım oranlarındaki yükselmeye ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Sanayinin üretim durumunu göstermesi bakımından önemli kapasite kullanım oranları önemli bir göstergedir. Pandemiyle birlikte sanayide kapasite kullanım oranları nisan ayında yüzde 61'e geriledikten sonra, devletimizin aldığı etkili tedbirler ve sanayicilerimizin yoğun çalışmasıyla birlikte son 4 aydır sanayide kapasite kullanım oranı hızla yükselmekte. Ağustos ayı rakamının yüzde 73,3 seviyesine gelmiş olması çok önemli bir gösterge. Pandemi öncesi dönemde de bu rakam yüzde 75 ile 77 arasında değişmekteydi. Birkaç ay içinde alınan tedbirlerle bu noktaya yaklaşmış olmamız, sanayimizin üretim gücünün önemli bir yansıması. OSB'de elektrik ve doğalgaz tüketim rakamlarında da pandemi öncesi dönemi yakalamış durumdayız. İyi ki ülkemizde güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir sanayimiz var. Ekonomide çarkların güçlü bir şekilde dönmesini sanayimiz sağlıyor. Bir kez daha gördük ki, sanayimize verilen bir birimlik destek, üç olarak beş olarak ekonomiye hızla geri dönüyor, ülkemiz kalkınıyor ve büyüyor" dedi.

Sanayiye destek devam etmeli

Eskişehir OSB Başkanı Küpeli, yine Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi sonuçlarına da değinerek, ağustos ayında reel kesim güven endeksinin 5,5 puan artarak 106,2 puana ulaştığı belirtti. Küpeli, endeksin alt kalemler bazında olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini, özellikle ihracata yönelik alınacak tedbirlerle gelecek aylarda ihracatımızı daha da arttırıcı mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Nadir Küpeli, özellikle ihracatta yönelik ürünlerde kullanılmakta olan yüksek orandaki ithal ara ürünlerin yerli kaynaklarla üretilmesini ve yatırımını destekleyici tedbirlerin uygulamaya konulmasının büyük önem taşıdığını söyledi. EOSB Başkanı Küpeli, "İhracatımızın yapısına baktığımızda bazı ürünlerde yoğun oranda ithal ürün kullanılıyor. Bu ithal ürünlerin mutlaka yerlileştirilmesi gerekiyor, ihracatımızı arttıralım derken, bakıyoruz birden ithalatımız artmaya başlıyor. Üretimde ve ihracatta kullandığımız ürünlerin daha fazla oranda ülkemizde ve yerli kaynaklarla üretilmesi gerekiyor. Bu bakımdan sanayi sektöründe yapılan her yeni yatırım, yeni geliştirilen her yeni ürün ve Ar-Ge çalışmaları ile açılan her fabrika ithal bağımlılığımızın azalmasına büyük katkı sağlamakta. O yüzden sanayiye verilen her bir birimlik destek, çok daha fazlasıyla ülkemize istihdam, iş sahası, katma değer ve döviz kazancı olarak geri dönüyor, bunu unutmayalım" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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