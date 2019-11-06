Başkan Kavuş Üniversite öğrencileriyle buluştu

06.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:18

Tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Başkan Kavuş, kamu ve özel sektörde hizmette kalite yarışı arttıkça, spor, sanat, hobi, eğlence, sosyal aktiviteler ve turizm faaliyetlerinin yönetimi anlamı taşıyan bu meslek grubuna duyulan ihtiyacın da artacağını belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Meram Belediyesi Meclis salonunda gerçekleşen buluşmada bölüm öğretim üyeleri de hazır bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; "REKABET ARTTIKÇA, SİZLERE DUYULAN İHTİYAÇ ARTACAKTIR"

Genel hatlarıyla Rekreasyon Yönetimi Bölümünün eğitim programı ve iş olanakları hakkında öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, çok uzun bir geçmişe sahip olmaması sebebiyle bu meslek dalının tanınırlığının ve bilinirliğinin fazla olmadığına vurgu yaptı. Öncelikle bunun aşılması gerektiğini belirten Başkan Kavuş, "Spor, sanat, hobi, eğlence, sosyal aktiviteleri, turizm faaliyetlerinin yönetimi anlamı taşıyan bu meslek grubu, dünyanın bugün geldiği noktada ihtiyaç hissedilen önemli mesleklerden biri haline geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının, işletmelerin, otellerin ve tatil köylerinin vatandaşa hizmet noktasında ihtiyaç duyduğu rekabet arttıkça akademik bilgiler ile donatılmış nitelikli ve yetişmiş yöneticilere ve çalışanlara duyulan ihtiyaçta artacaktır. Bu da size duyulan ihtiyacın artması anlamı taşıyor" diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; "EĞİTİM VE İSTİHDAMA KATKI ADINA ÜZERİMİZE DÜŞENİN FAZLASINI YAPMA GAYRETİNDEYİZ"

İş, kariyer ve akademik anlamda insanlar arasındaki rekabetin her geçen gün daha da çetin bir hal aldığını hatırlatan Başkan Kavuş, bunun için hangi alanda ve hangi meslekte olursa olsun gençlerin kendilerini en iyi şekilde hayata hazırlamaları ve en iyi donanıma sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin dünya ile rekabeti için de bunun şart olduğunu belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Türkiye diğer birçok alanda olduğu gibi eğitim şartlarının iyileşmesi noktasında da son 16-17 yıllık dönemde önemli bir atılım gerçekleştirdi. Üniversite sayısının artmasından en yüksek teknolojilerin kullanıldığı teknik donanımların kazanımına kadar birçok yenilik sağlandı.Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirebilen gençlerimiz hem kendileri hem de ülkemiz adına büyük bir kazanç olacaktır. Bu sebeple asıl yük ve görev sizlere düşüyor. ancak sizler sayesinde bu ülkenin geleceği gerçek anlamda aydınlık olacaktır. Bizler de yerel yönetimler olarak eğitimimize ve istihdama katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için pek çok projeyi hayata geçirdik, yeni projeler üzerinde çalışmaya da devam ediyoruz."

Kaynak: Bültenler