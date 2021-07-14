Başkan Kaplan, "Daima tarihe gömülecekler"
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Başkan Kaplan, "Daima tarihe gömülecekler"

Başkan Kaplan, 'Daima tarihe gömülecekler'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Kaplan mesajında, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan hiçbir operasyonun 15 Temmuz ruhu karşısında duramayacağını vurgulayan Başkan Kaplan, FETÖ ve diğer tüm terör örgütlerinin, Türk Milleti'nin kararlı duruşu sayesinde daima tarihe gömüleceğini vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes'in hemşerileri olarak tüm darbeleri daima lanetlediklerini ve 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain kalkışmada da tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Koçarlı'da da milletçe bir bütün halinde tek yürek olduklarını vurguladı. Merhum Menderes'e karşı yapılan 27 Mayıs 1960 darbesinden bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman güçlenip dosta güven, düşmana korku vermeye başlasa karanlık ellerin içerideki taşeronlarıyla birlikte harekete geçtiğini vurgulayan Başkan Kaplan, 15 Temmuz 2016'da hain emellerin bu kez amacına ulaşamadığını belirtti.

"Asla unutmayacağız"

15 Temmuz'un Milli irade ve istiklal ruhu karşısında dün olduğu gibi bu gün de hiçbir gücün duramayacağının göstergesi olduğunu belirten Başkan Kaplan, "Devletimizin bekasına kast edenlere karşı, Aziz Milleti'mizin şanlı bir duruş sergileyerek topyekün set olduğu 15 Temmuz 2016'da, iman gücüyle verdiğimiz onurlu mücadeleyi asla unutmayacağız. O karanlık gecede Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inip devletine ve milli iradeye sahip çıkarak ülkesini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya kararlılıkla göstermiştir. Şüphesiz, 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışma, tarih boyunca yaşadığımız en büyük ihanetlerden birisidir. Bu vatana 15 Temmuz'da hep birlikte omuz omuza sahip çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz. Cenab-ı Allah, bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimizin mirasına sahip çıkacağız"

Milli iradeye sahip çıkılan 15 Temmuz'un Dünya demokrasi tarihinde de mümtaz bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Kaplan, "Devletimizi, şanlı ordumuza üniforma giyerek sızmış hainlerle ele geçirmek isteyenlere karşı, egemenliğimizi teslim etmektense tanklara karşı dik durarak şehit olmayı yeğleyen Aziz Milletimiz, 15 Temmuz'da tarih yazmıştır. Türk Milleti tarafından istiklale sahip çıkmanın ne demek olduğu bir kez daha Dünya'ya tek yürek olarak haykırılmıştır. Nasıl ki 100 önce emperyalist işgal orduları tarafından Çanakkale geçilemediyse 15 Temmuz 2016'da da Türkiye geçilememiştir. Milletimizin güçlü iradesi tecelli etmiş, hain FETÖ'ye ve onu maşalayanların yüzüne Aziz Milleti'mizin şamarı en sert haliyle inmiştir. O karanlık gecede hainlere karşı set olurken can veren şehitlerimizin mirasına daima sahip çıkacağız. Ne FETÖ ne de diğer terör unsurları, asla ve asla Milli Birliğimize ve dirliğimize zarar veremeyecektir" dedi.

"Unutamayacakları bir ders verdik"

Mesajında, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğü gelişim, yenilik ve değişimin önünü, hiçbir gücün kesemeyeceğinin altını çizen Başkan Kaplan, "Milletimiz, 15 Temmuz gecesinin şafağında aydınlıkla buluşmuş ve geleceğimizi karanlığın hegemonyasına teslim etmek isteyenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Cenab-ı Allah'a binlerce şükürler olsun ki Aziz Milleti'mizin feraseti ve dirayetiyle Haçlı seferinin tam olarak 890. yıl dönümünde gerçekleşen bu hain kalkışma başarısızlıkla sonuçlanmıştır. O karanlık gecede, canını veren kahraman şehitlerimizle tanklara karşı çelikten birer duvara dönüşen kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen şehitlerimize, gazilerimize ve milli iradeye destansı bir direnişle sahip çıkan Aziz Milletimize en içten minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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