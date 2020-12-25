Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi
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Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi

25.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:51
Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, balık pazarı esnafı ile bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, balık pazarı esnafı ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, "Ekmeğini balıktan kazanan hemşehrilerimizi çok önemsiyorum. Sorunlarınızı yakından takip ediyoruz. Çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in esnafın sorunlarına bire bir ve yerinde çözüm aramak için düzenlediği toplantılar devam ediyor. Başkan Ömer Günel, son olarak Kuşadası Belediyesi Balık Pazarı esnafı ile buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer, Emre Fazlılar ve Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Susam'ın da eşlik ettiği toplantıda Belediye Başkanı Ömer Günel, balık pazarı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Balık pazarı modernize edilecek

Kuşadası'nda turizmden sonra balıkçılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ekmeğini balıktan kazanan hemşehrilerimizi çok önemsiyorum. Sorunlarınızı yakından takip ediyoruz. Çözülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Balık pazarımızı daha modern bir görünüme kavuşturmak arzusu içerisindeyiz. Ancak bunun için esnafın bizimle iş birliği içerisinde olmasına ihtiyacımız var. Yılbaşından sonra sizlerle bir toplantı daha yapıp, balık pazarında gerçekleştireceğimiz projeye son şeklini vereceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak balık pazarı esnafımızın daima yanındayız" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi
Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi
Başkan Günel, balık pazarı esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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