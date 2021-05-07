Başkan Güler; "İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız"
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Başkan Güler; "İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız"

Başkan Güler; 'İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla hayata geçirilen 'Can Dostlarımız İçin' projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarına beslenme ve su üniteleri yerleştirildi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in talimatıyla hayata geçirilen 'Can Dostlarımız İçin' projesi kapsamında ilçenin farklı noktalarına beslenme ve su üniteleri yerleştirildi.

Köşk Belediyesi tarafından özel olarak yapılan, pandemi sürecinde beslenme sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu parklara ve yeşil alanlara yerleştirilen ünitelere ilk mama ve su takviyesi ilçede yaşayan hayvan sever vatandaşlar ve Köşk Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Sokak hayvanları için yaşama geçirdiği 'Can Dostlarımız İçin' projesiyle hayvan severlerden takdir toplayan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "İçerisinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte çalışmalarımız aralıksız devam ederken aynı çevreyi paylaştığımız ve beslenme sıkıntısı çeken can dostlarımız için mahallelerimizdeki farklı noktalara beslenme ve su odakları yerleştirdik. Ekiplerimiz yerleştirdiğimiz ünitelere periyodik olarak su ve mama takviyesi gerçekleştirecekler. Hemşehrilerimizden de mümkün mertebe bu ünitelere gerekli mama ve su takviyelerini yapmalarını rica ediyoruz. Bu projeyle ilçemizdeki minik dostlarımıza karşı farkındalığın artmasını temenni ediyor, destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Güler; 'İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız'
Başkan Güler; 'İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız'
Başkan Güler; 'İlçemizdeki her cana sahip çıkacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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