Başkan Güder'den spora ve sporculara tam destek

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde mücadele eden ve 2021-22 sezonuna Karakavak spor galibiyeti başlayan Battalgazi Belediyespor'da forma giyen futbolcular ve teknik ekip ile bir araya geldi.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde 2021-22 yılı sezonu oynanan birinci hafta maçları ile start aldı. B Grubunda mücadele eden ve yeni sezona Karakavakspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek başlayan Battalgazi Belediyespor, grupta 2'nci sırada yer aldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sezona iyi bir başlangıç yapan Battalgazi Belediyespor futbolcuları ve teknik ekibi ile bir araya geldi. Battalgazi Belediyespor'lu futbolculardan bu sezon güzel bir performans beklediğini aktaran Başkan Güder, sporun, sporcunun ve amatör spor kulüplerinin her daim yanında olduklarının altını çizdi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta gerçekleştirilen buluşmaya; Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

"Hayırlı ve uğurlu olsun"

Yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı İsmet Biratlı, "2021-2022 sezonunun herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Yeni sezonda herhangi bir sakatlığın olmadığı ve başarılı bir yıl olmasını diliyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'inde bizlere yapmış olduğu katkıdan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

"Battalgazi spor şehri olma yönünde hızla ilerliyor"

Battalgazi ilçesinin spor şehri olma yönünde hızla ilerlediğinin altını çizen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e spora verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Yapılan yatırımlarla Battalgazi'miz, spor şehri olma yönünde hızla ilerliyor. Allah'a hamd olsun ki gençlerimiz hiçbir olumsuzluğa bulaşmak ya da aykırı yere gitmekten ziyade gerçekleştirilen yatırımlarla spor ile iç içe. 2021-22 sezonunun Malatya futbolumuza ve siz gençlerimize başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Pandemi futbolu da çok etkiledi. Fakat çok şükür amatör liglerimiz yeniden başladı. Kazasız belasız başarılı bir sezon dileyerek, hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Amatör spor kulüpleri güzel bir noktada"

Amatör spor kulüplerinin güzel bir noktada olduğunu dile getiren AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Belediyeyi temsilen inşallah bu dönemde geçen seneki başarıyı daha yukarıya taşıma noktasında bir gayret çaba sarf edeceksiniz. Ülke olarak bir pandemi süreci yaşadık. Tabi bu sporu da ciddi etkiledi. Daha önce başlaması gereken sezon bu hafta başladı. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz için 25 milyonluk yatırım yaptık"

Ligde 2.hafta karşılaşacakları Arapgir Gücü maçı öncesi mavi beyazlı takıma başarı dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "2021-22 sezonunda Malatya'da mücadele eden tüm spor kulüplerine başarılar diliyorum. Centilmence bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Spor alanında Malatya'mız ciddi yatırımlar aldı ve 2021 yılı gençlerimiz için spor yılı oldu. Battalgazi bölgemizde gençlerimiz için 25 milyonluk yatırım yapıldı. Buradaki amacımız gençlerimizi harekete yönlendirmek, onları kafeteryalardan çıkarıp kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamaktır. Gençlerimiz ne kadar sporla içli dışlı olursa toplumumuz için o kadar iyi olur. Malatya amatörünü önemsiyoruz. Çünkü her spor kulübü, çocuklarımız için aynı zamanda birer eğitim merkezidir. İlçemizde kapalı spor salonundan yüzme havuzlarına, sentetik sahalara, gençlik merkezlerinden halı sahalara, basketbol sahalarından tenis kortlarına kadar bir çok branşta gençlerimize tesis imkanları sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Bizler gençlerimizin emrine her daim amadeyiz. Gençlik için nereye yatırım yapmak gerekiyorsa bizler o yatırımı yapmaya hazırız. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. Geleceği değiştirecek olan sizlersiniz. Her birinizin değiştirebileceği muhakkak bir şeyler vardır. O yüzden ne olursa olsun bir şeyler yapın. Değiştirirken de değiştirdiğiniz yeri güzelleştirin tabi. Battalgazi Belediyesi olarak sporun, sporcunun ve amatör spor kulüplerinin yanındayız. Malatya amatörüne bugüne kadar büyük destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Battalgazi Belediyespor'umuza yeni sezonda başarılar diliyorum. İlk haftaya galibiyet ile başladınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu haftada Arapgir Gücü ile karşılaşacaksınız. Bu zorlu maçta da hepinize başarılar diliyorum" dedi. - MALATYA