Başkan Esen: "Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor" - Haberler
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Başkan Esen: "Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor"

Başkan Esen:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hizmet bölgesini gezerek incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İhtiyaçlar doğrultusunda ilçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Hizmet bölgesini gezerek incelemelerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "İhtiyaçlar doğrultusunda ilçemizin her köşesine hizmet götürmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye başkanı olarak hizmet verdiği Konyaaltı ilçesini sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Başkan Esen, tespit ettikleri eksikleri hızlıca çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Beraberindeki heyet ile Altınkum Mahallesi'nde incelemeler yapan Esen, "Yurttaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak için temel hizmetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Pazar yerimiz başta olmak üzere, sokaklarımız ve sosyal yaşam alanlarımızda tespit ettiğimiz eksikleri ivedilikle halledeceğiz" diye konuştu.

"Taksi esnafı ve halk ile bir arada"

Mahallede incelemelerini sürdüren Başkan Esen, Altınkum Taksi durağını da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Taksi esnafı ve vatandaşlar ile sohbet eden Esen, kendisine iletilen talepleri not aldı. Esnaf, taksi durağı ve çevre düzenlemesi ile ilgili taleplerini Başkan Esen'e iletti. Konuyla ilgili çalışmaları hızlıca başlatacaklarını söyleyen Esen, "Gerek esnafımızın gerekse de yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek en asli görevimizdir. Daha sağlıklı ve yerinde tespitlerde bulunmak için buradayız. Bizim hedefimiz her şeyin en iyisini Konyaaltı'na yapmaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Esen: Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor

Başkan Esen: Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor

Başkan Esen: Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor

Başkan Esen: Temel hizmetlerimiz aksamadan sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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