Başkan Ergün, "Her Şeyin Arkasında Menfaat Yatıyor"

Başkan Ergün, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın "Köprübaşı'nda Büyükşehir Belediyesi hizmet yapmıyor" demecine yönelik açıklama yaptı. Başkan Ergün, "Köprübaşında yaptığımız hizmetler ortada, temiz siyaset yapalım, birbirimizi karalayarak, halkı infiale sokarak siyaset yapmayalım" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Web TV'de yayınlanan 'Başkanla Baş Başa' programının konuğu oldu. Başkan Ergün, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın demeçlerine cevap verdi. Başkan Ergün, Ak Parti Milletvekili Selçuk Özdağ'ın Köprübaşı'da "yollarda arabaların aksları dağılıyor, kötü durumda yollar var" demeci üzerine, "Ben ne zaman nerede, 6 bin kilometre yol yaptığımı söylemişim, hodri meydan, soruyorum Selçuk beye, çıksın söylesin. 2017 yılında 648 kilometre asfalt çalışması yaptık. Şu ana kadar Manisa Büyükşehir Belediyesi 3 bin 437 kilometre asfalt yaptı. Bize bırakılan, sorumluluğumuzda olan 5 bin 500 kilometre yol ağı var. Sen ne söylersen söyle vatandaş o yollardan geçiyor. Toplu ulaşım dönüşümünü sağladığımız araçlarımızla ulaşımını da sağlıyor. Yollar o kadar kötüymüş ki arabaların aksları dağılıyormuş, bunlar komedi, tiyatro oynanıyor" dedi.



KÖPRÜBAŞINDA 122 KİLOMETRE ASFALT YAPILDI



Başkan Ergün, "Sayın vekil, Köprübaşındaki tüm yolların bozuk olduğunu söylemiş, Köprübaşında toplantı yapmış. Sayın vekilim Köprübaşı ilçesinde 122 kilometre asfalt yaptık. 156 bin metrekare de taş döşeme çalışması yaptık. Gitsin bakalım Alanyolu'na, Kıranşeyh'e, Arpacık, Tokmaklı, Yumuklar'a. Sayın vekil gitsin oralara, ne hizmetler yapılmış görsün. Şimdi neden bu hasetlik, kıskançlık? 11 tane daha mahalle geliyor. Çarıklar, Bozburun, Kemahlı, Yeşilköy, Kurtlar, Karyağdı, Rağıllar, Döğüşören, Arman, Çağıllar, Gökveliler bunlarda sırada. Tek amaç, Cengiz Ergün hizmet yapmasın, bunu istiyorlar. Köprübaşında su depolarının yüzde 95'inin de temizlikleri yapılmış. Sayın vekil git o depoları gez bakalım. Bugün 67 tane köyde altyapı çalışması devam ediyor. Yıllardır bu yatırımların hangi birini takip ettiniz?" dedi.



" GELİN SİYASETİ İNCELİKLERİ İÇERİSİNDE YAPALIM"



Başkan Ergün, "Temiz siyaset yapalım, birbirimizi karalayarak, halkı infiale sokarak siyaset yapmayın. İddiamda kararlıyım ve tekrar söylüyorum. Selçuk Özdağ'ı Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapmazlar. Keşke olsa, ama benim olup olmayacağım belli değil, buradan da o anlam çıkmasın. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Bu işlerde peşin konuşmak olmaz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli uygun görürlerse olur. İşin özetine gelelim, her şeyin arkasında menfaat yatıyor. Gücü elde etmeye dayanıyor. O gücü yandaşlara, yakınlara dağıtmanın hesabına dayanıyor" dedi.