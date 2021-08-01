Başkan Ergün'den bir müjde de Kırkağaç'a
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Başkan Ergün'den bir müjde de Kırkağaç'a

Başkan Ergün'den bir müjde de Kırkağaç'a
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Daha yaşanılabilir bir Manisa ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için atıksu arıtma tesisleri yatırımlarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç ilçe merkezi, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki atıksu arıtma tesislerinin...

Daha yaşanılabilir bir Manisa ve gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için atıksu arıtma tesisleri yatırımlarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç ilçe merkezi, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki atıksu arıtma tesislerinin ardından ilçedeki 4'üncü tesisin İlyaslar Mahallesine kazandırılacağının müjdesini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme ve gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir çevre bırakma vizyonu doğrultusunda yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde çevreci yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesine bağlı İlyaslar mahallesinde mahallenin çehresini ve yaşam kalitesini yükseltecek olan bir atıksu arıtma tesisi yapılacağının müjdesini veren Başkan Ergün, "İlyaslar mahallemize kazandıracak olduğumuz çevreci, modern ve çağın şartlarına uygun koşullarda hizmet verecek olan atıksu arıtma tesisimizin ihalesi 24 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

"Amacımız gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak"

Üretken belediyecilik anlayışı ile il genelinde hizmet ve yatırımlara aralıksız olarak devam ettiklerinin altını çizen Başkan Ergün, "Ülkemizin en bereketli topraklarından olan Gediz ve Bakırçay havzalarını korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla atıksu arıtma tesisleri yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Manisa, 2014 yılında Büyükşehir olduğunda il genelinde nüfusun sadece yüzde 34'üne hitap eden atıksu arıtma hizmeti, bugün geldiğimiz noktada yüzde 77 seviyelerine ulaştı. İl genelinde 19 atıksu arıtma tesisimizi başarılı bir şekilde işletirken, Sarıgöl ilçemizde de tesis inşaatımız devam ediyor. Selendi ve Demirci ilçelerimiz için de ihale tarihlerini aldık. Köprübaşı ilçemize kazandıracağımız tesis ile il genelinde atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezimiz kalmayacak. İlçe merkezi, Karakurt ve Gelenbe mahallelerindeki atıksu arıtma tesislerinin ardından Kırkağaç'taki 4'üncü tesisimizi İlyaslar mahallesine kazandırıyoruz. 24 Ağustos'ta yapılacak ihalenin ardından hızlı bir şekilde 2 bin 500 kişiye hitap edecek olan tesisimizin inşaat çalışmalarına başlayacağız. Sadece ilçe merkezlerinde değil özellikle belde durumundan mahalleye dönüşmüş büyük nüfuslu kırsal mahallelerimizde de atıksu arıtma tesisleri inşa ederek, il nüfusunun tamamına atıksu arıtma hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Böylelikle üzerinde yaşadığımız bu verimli toprakları evlatlarımıza daha temiz bir şekilde bırakmak istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Ergün'den bir müjde de Kırkağaç'a
Başkan Ergün'den bir müjde de Kırkağaç'a

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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