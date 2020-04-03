Başkan Ergün, Alparslan Türkeş'i andı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, "Ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, "Ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 23. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Değerli büyüğümüz Alparslan Türkeş, yaşamı boyunca Türk milletine hizmet etmeyi kendisine görev bilen, Türkçülük ve Türk milliyetçiliğinin yükselişi için ant içmiş, bu toprakların yetiştirdiği çok önemli bir devlet ve siyaset adamı olmasının yanında örnek bir dava insanıdır. Fikirleriyle yaşayan bu önemli şahsiyetin adının Manisa'mızda da yaşatılması noktasında şehrimizin en önemli kavşaklarından bir tanesine Başbuğumuzun adını vererek katkı sağladık. Bu duygularla ömrünü Türk milletine hizmet etmeye adamış değerli büyüğümüz, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" - MANİSA

Kaynak: İHA