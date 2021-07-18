Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret

Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kurban Bayramı öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek hem kurbanlık alan hem de satan vatandaşlarla bir araya geldi. Nilüfer'in Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirten Başkan Erdem, "Ekiplerimiz her daim görev başında olacak" dedi.

Alaaddinbey Hayvan Pazarı, bayrama kısa süre kala kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları bekliyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Remzi Çınar ve Zafer Yıldız ile birlikte bayram öncesi Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Küçükbaş ve büyükbaş alım satımı yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Turgay Erdem, hayırlı işler diledi, vatandaşla sohbet etti. Hijyenik bir ortamda alışveriş yapılması için Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda çalışmaların ve denetimlerin her gün yapıldığını belirten Başkan Erdem, buradaki kesim alanında da incelemelerde bulundu.

Maske, mesafe ve hijyen kuralının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem vatandaşların, hijyenik bir ortamda Kurban Bayramı'nı geçirmeleri için Nilüfer'de gerekli bütün hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Başkan Erdem, Alaaddinbey Hayvan Pazarı ile Nilüfer Kaymakamlığı başkanlığında kurulan Nilüfer Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı çerçevesinde, kent genelinde belirlenen 19 noktada kurban kesimine izin verileceğini belirtti. Nilüfer Belediyesi ekiplerinin de bayram süresince görev başında olacağını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, denetimlerin de aralıksız süreceğini söyledi. Başkan Erdem, "Alaaddinbey Hayvan Pazarı'nda bulunan kesim alanında uzman kasaplar ve veteriner kontrolünde kesim işlemi yapılacak. Belirlenen diğer yerlerde de vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kesim yapabilecek. Ekiplerimiz, denetimsiz ve kontrolsüz kurban kesimine izin vermeyecek. Ayrıca pandemi kurallarına uyulması da sağlanacak. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına vatandaşlarımızın, görevlilerin yapacağı uyarıları dikkate almaları son derece önemli" diye konuştu.

Satıcıların, bu yıl istenen düzeyde hareketliliğin olmamasından yakındığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Burada bulunan yetiştiriciler bugüne kadar bekledikleri satışın olmamasından dertli. Umarım son günlerde istenen satış gerçekleşir. Alaaddinbey Hayvan Pazarı, Bursa'nın en güzel hayvan pazarlarından bir tanesi ve Bursalılar'ın hizmetinde. Lütfen vatandaşlarımız gelip buradan alışveriş yapsınlar" dedi.

Herkesin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutladığını belirten Başkan Erdem, "Bu bayramı, pandemi kurallarına uyarak, sevdiklerimizle yan yana geçireceğiz. Herkese mutlu bayramlar diliyorum" dedi. - BURSA

Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler
39 derece hava sıcaklığını umursamadan saatlerce baklava kuyruğunda beklediler
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Kurban pazarının gözdesi 1 ton 200 kiloluk tosun, 32 bin TL'ye alıcı buldu
Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı
Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Şenol Güneş Şaban Yılmaz Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Erdem'den hayvan pazarına ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:18:59. #1.15#

title