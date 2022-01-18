Başkan Eken; "Kamuya iş yapan müteahhitlerimiz zor durumda"

SİVAS (İHA) - STSO Başkanı Mustafa Eken, kamuya iş yapan müteahhitler için fiyat farkı hususunda düzenleme yapılmasını talep etti.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO)Başkanı Mustafa Eken, kamu müteahhitlerinin artan girdi maliyetleri karşısında zorlandıklarına dikkat çekerek, "Müteahhitlerimizin yaşadığı sorunları TOBB başta olmak üzere ilgili kurumlarımızla daha öncede paylaştık. Taleplerimizi ilettik. Geçen hafta İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Sami Arifer ve beraberindeki heyet ile yaptığımız görüşmede de konuyu enine boyuna ele aldık. Müteahhitlerimiz gerçekten zor durumda. Salgın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomimize ciddi zararlar verdi. Demir, çimento gibi inşaat sektörü için olmazsa olmaz olan ürünlerin fiyatlarında Yüzde 300-400 oranında artış yaşandı. Müteahhitlerimiz artan fiyatlar ve malzeme tedariki noktasında sorun yaşamaktadır. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine gelen müteahhitlik sektörünün mağduriyetlerini giderecek sözde teklif metninde maalesef sektörün mağduriyeti ve fiyat farkı taleplerinin yüzde 10'ununu bile karşılamayacağı ortadadır. Önerge Teklif metni Sadece 01 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılan hak edişlere yönelik fiyat farkı verilmesini içermektedir "işin devamını" kapsamamaktadır. Teklif bu haliyle üyelerimizin taleplerine cevap vermekten çok uzaktır. Firmalarımızın istihdama ve ekonomiye katkılarını sürdürebilmesi için fiyat farkı, taleplerimiz doğrultusunda verilmelidir. Aksi halde sektörde yüzde 50 kayıp yaşanacak ve yüzlerce firmamızı kaybedeceğiz" dedi.

10 maddede çözüme kavuşacak

Başkan Eken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müteahhitlerin sorunlarına çözüm konusunda yardımcı olmasını beklediklerini dile getirerek, 10 maddeden oluşan talepleri şu şekilde sıraladı. "Gerek yüklenici, gerek kamu menfaati açısından 01 Ocak 2021 tarihi baz alınarak işin bitimine kadar reel oranda "fiyat farkı" verilerek işlerin bitirilmesidir. Reel Piyasa Fiyatlarına uygun fiyat farkı ödenmesine rağmen finansal ve teknik olarak devam etmesi mümkün olmayan işler için cezasız "tasfiye hakkı" tanınması ve teminatların iade edilmesi. Temel inşaat malzemelerinden özellikle demir, çimento, cam, alüminyum, elektrik kablosu, mdf, başta olmak üzere yüzde 200'ü geçen malzemelere "Geçici KDV indirimi" getirilmesi. 01 Ocak 2021 tarihinden bu yana gelişen olumsuz süreçlerden dolayı daha büyük zararlara sebep vermemek için işi yapamayan müteahhitlerimize teminatlarının iadesi, ihalelerden yasaklılıklarının kaldırılması. Tasfiye edilen işler, ilgili idarenin inisiyatifinde, fesih şartları kanuna göre belirlenmelidir. Devir işlerinde Kik payı ve karar pulunun da alınmayacağı açıkça belirtilmelidir. Tasfiye edilen işlerin sözleşmesinde ödenen vergiler kalan işlere oranla iade edilmeli, yapılan imalatlar, puantaja göre değil, yerinde gerçek imalat seviyesine göre belirlenmelidir. Piyasada oluşan istikrarsızlık ve aşırı zamlar nedeniyle malzeme tedarik ve finansal aksaklıklar sebebiyle, işini zamanında teslim edemeyen müteahhitlerimiz ve idareler zor durumda kalmıştır. Mağdur olan yüklenicilere en az 90 iş günü ek süre verilmelidir. Covid-19 gerekçesi ile artırılan stopaj vergisi ve KDV tevfikatı eski oranlara ve daha aşağı düşürülmeli. Özel sektörde kat karşılığı iş yapan müteahhitlerin de 8. maddede belirtilen gerekçelerden dolayı mağdur olduklarını, sözleşmelerin sürelerine bakılmaksızın arsa sahipleri ve konut teslim sözleşmelerine ilaveten 12 ay ek süre verilmelidir" dedi. - SİVAS

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