Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
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Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız

Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Habermetre - Haberler | Toplum

Bengü Köyü Geleneksel Bolluk Aşı (Afat Kurbanı) programına katılan Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı.

Bengü Köyü Geleneksel Bolluk Aşı (Afat Kurbanı) programına katılan Büyükşehir Belediye Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ile birlikte katıldığı programda Bengü Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ve mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Mustafa Demir, "ilçeler içerisinde merkeze en uzak olan mahallelerimizden biri burası. İlçe Belediye Başkanımız Hamit Kılıç ile birlikte mahallemizin dertlerine büyük bir ölçüde ilaç olduk. Kalanına da ilaç olmaya devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz" dedi.

Orman yangınları ve sel felaketlerine de değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Allah hepimizin yardımcısı olsun. Son zamanlarda büyük bir afet dalgası yaşadık. Yangınlarla başladı ve ardından yanı başımızda Ayancık, Bartın, Kastamonu'da ciddi sel afetleri söz konusu oldu. Özellikle Ayancık'ta hayatı normale döndürme noktasında ciddi gayretlerimiz oldu. Sizin adınıza sizin imkanlarınızla oradaki kardeşlerimize yardımcı olduk. İlçe belediyelerimizle koordineli şekilde sularını verdik, yolları büyük ölçüde açtık. Bodrumlarda yaşanan su baskınlarına müdahale ettik. Bölgenin merkeziyiz. Bir yerde afet olduğunda bizim ekiplerimiz çok kuvvetli. Allah hepimizi afetlerden korusun. "

Samsun'un doğasıyla, çevresiyle Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "Şehirleşmesi ve altyapısıyla Türkiye'ye örnek olacağız. Vatandaşlarımız çamura basmadan mahallesine gidecek. Bafra'ya Büyükşehir Belediyesi olarak beton santrali kuruyoruz. Bir kısım yerleri beton yapacağız. 4 tane kuruyoruz bu beton santralinden. Bafra, Çarşamba, Kavak ve merkeze" diye konuştu.

SAHADA EN ETKİN BELEDİYEYİZ

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi betonunu üreteceğini kaydeden Başkan Demir, "16 adet de mikser alacağız. Samsun merkezde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tüm ilçelerimizde çalışıyoruz. 946 mahallemiz var. Hepsini yapıp bitiriyoruz. Bafra minibüsleri artık merkeze kadar girebilecek. Hususi arabasıyla gidenlerin çoğu da artık ihtiyaç duymayacak. Vatandaşa hizmette gönlü olanın kavgaya fırsatı olmaz. Sahada en etkin belediyeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Demir daha sonra vatandaşlarla birlikte afetlerden korunmak ve bereketli bir sene geçirmek için geleneksel olarak düzenlenen rahmet ve bolluk aşı duası yaptı.

Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız
Başkan Demir : Türkiye'ye örnek olacağız

Kaynak: Habermetre

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