Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
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Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi

Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediyesi'nin Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamladığı modern evlerinin anahtarını ve tapusunu alan aileler, hayallerinin ötesinde bir eve kavuştuklarını ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, mutluluklarını dile getirdi.

Kocasinan Belediyesi'nin Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamladığı modern evlerinin anahtarını ve tapusunu alan aileler, hayallerinin ötesinde bir eve kavuştuklarını ve çok memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a dualar ederek, mutluluklarını dile getirdi. 6 yıllık emeğin ardından Türkiye'ye örnek olan bir proje ortaya çıktığını belirten Başkan Çolakbayrakdar ise, "Yapmış olduğumuz dönüşümün karşılığını hemşehrilerimizin hayır duası, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bu bizim ilk günkü gibi devam eden çalışma şevkimizi ve heyecanımızı artırıyor" dedi.

Kentsel dönüşümü sosyal dönüşümle birlikte gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, "Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak, onların daha çağdaş şartlarda yaşamalarına ve hayallerini gerçekleştirebilme imkanı sunuyoruz." diye konuştu. Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek "Bizim gayretimiz; yarınlarımız ve çocuklarımız için uygun çevre şartları olan okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda verilebilen bir mahalle kurmaktır. Özellikle insana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, "Ülkede örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kentsel dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşların hayallerini gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yaşayacakları yuvalar inşa ediyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz "şeklinde konuştu.

Hayallerinin gerçekleştirildiğine vurgu yapan ve evlerinin anahtarlarını teslim alan vatandaşlar ise gecekondu evlerde çok zorluklar çektiklerini belirterek, "Yeni konut, bizim hayal ettiğimizden daha iyi oldu. Hayalimizin ötesinde bir eve kavuştuk. Özellikle Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'dan Allah razı olsun. Bu bölgede çok sıkıntılar yaşadık şimdi ise bambaşka bir bölge inşa edildi ve çehrenin kaderi değişti. Bundan dolayı başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Gece-gündüz yatıp kalktıkça her daim dua edeceğiz. Şu yaşlılıkta bize Rabbim, büyük bir nimet verdi. Rabbim, onlardan razı olsun. Duygularımı ifade edemem tarifsiz bir mutluluk. Mevlam herkese nasip etsin. Allah herkesi gecekondulardan kurtarsın" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi
Başkan Çolakbayrakdar 336 ailenin hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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