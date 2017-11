Başkan Çetin Saraylı Hemşehrileri ile Bir Araya Geldi

Pursaklar Belediyesi tarafından 2010 yılında hayata geçirilen Dede ve Torun Evi Projesi, kuşakları buluşturmaya devam ediyor. Saray Dede Torun Evi'nde hemşehrileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Amacımız dede ile torunları buluşturup kuşaklar arası bağı güçlendirmek" dedi.



Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in 2010 yılında "Dede ve torunlarımıza sıcak bir mekan oluşturup kuşakları bir araya getirmek ve geleneklerimizi yaşatmak istiyoruz" diyerek uygulamaya koyduğu Dede ve Torun Evleri her geçen yıl yaygınlaşıyor. Türkiye'ye de örnek olan ve bazı kurumlar tarafından tatbik edilen Dede Torun Evleri geçmişin tecrübesi olan ihtiyarlarla geleceğin teminatı olan çocukları bir araya getiriyor. Saray Dede Torun Evi'nde düzenlenen "Muhabbet Saati" programına katılan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, dede ve torunlarla bir araya gelip çocuklara çikolata ikram etti. Hemşehrilerine hitap eden Başkan Çetin, "Her zaman olduğu gibi bir aradayız. 2010'dan beri faaliyet yürüttüğümüz sizleri bu güzel yavrularımızla birlikte bir arada görmek bizi de mutlu ediyor. Amacımız dede ile torunu buluşturup kuşaklar arası bağı güçlendirmek" dedi.



Ozan Ahmet Taşkın'ın söylediği türkülere eşlik eden dede ve torunlara Başkan Çetin çiğ köfte, ayran ve çikolata hediye etti. Programdan memnun kalan dede ve torunlar, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e mahallelerde hayata geçirdiği bu özgün projelerden dolayı teşekkür etti. - ANKARA