Başkan Çetin: "35 bin insanı iş sahibi yaptık"
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Başkan Çetin: "35 bin insanı iş sahibi yaptık"

16.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:24
Başkan Çetin:

Çukurova Belediyesi ile Türkiye Üretici ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) istihdam alanında işbirliği yapmaya karar verdi.

Çukurova Belediyesi ile Türkiye Üretici ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) istihdam alanında işbirliği yapmaya karar verdi.

TÜSİKON Adana İl Başkanı Vedat Örgen, Başkan Yardımcısı Mustafa Boz ve İl Sekreteri Betül Tarhan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret etti. Türkiye genelinde yapılanmalarını tamamladıklarını, her ilde il başkanının belirlendiğini ve yurt dışında da temsilciliklerinin açıldığını belirten Örgen, "Amacımız yurt dışında yatırım yapmak isteyenlerin önünü açmak" dedi.

Çukurova Belediyesi İstihdam Biriminin çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydeden Örgen, bu konuda işbirliği yapmak istediklerini ifade etti. Vedat Örgen, "Çukurova Belediyesi, Soner Çetin başkan olduktan sonra istihdam birimi oluşturdu ve bildiğim kadarıyla on binlerce kişiyi iş sahibi yaptı. Biz de konfederasyon olarak bu çalışmanın içinde olmak istiyoruz. Soner Çetin'in 6 buçuk yıl önce başlattığı bu çalışma bugün görüyoruz ki birçok belediyeye örnek oluyor. Mutlulukla gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi de istihdam birimi oluşturuyor. Bunlar güzel gelişmeler" şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz 2014 yılında on binlerce iş başvurusu ile karşılaştık. Belediye kadroları dolu olduğu için talepleri karşılamamız mümkün olmadı. Biz de istihdam biri oluşturarak iş arayanları personel ihtiyacı olan işletmelerle buluşturmak istedik. 6 buçuk yıl içinde yaklaşık 35 bin insanı iş sahibi yaptık. Başarılı çalışmalar yapan istihdam birimimiz değerli iş adamlarının ve iş dünyasının örgütlü olduğu derneklerle iş birliği içinde insanlarımıza iş bulmaya devam ediyor. Sizinle de işbirliği yapmak bizi mutlu edecektir. En kısa sürede birlikte çalışmayı umuyor, sizlere başarılar diliyorum." - ADANA

Başkan Çetin: '35 bin insanı iş sahibi yaptık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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