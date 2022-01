Başkan Büyükkılıç, özel tasarım deri aksesuarları sergisi'nin açılışına katıldı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) eğitmenleri ve kursiyerlerince hazırlanan unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden deri işlemeciliği ile yapılan eserlerin yer aldığı Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi'nin açılışına katıldı.

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 2021-2022 Yılı 1. Dönem Kösele Çanta Yapımı eğitmen ve kursiyerleri tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan Özel Tasarım Deri Aksesuarları Sergisi açıldı. Açılan sergiye Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile yönetimi, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut, Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ile eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Sergi açılışı öncesi açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kıymetli eşim doktor hanıma, fakültemizin kıymetli dekanına, değerli il başkanımıza ve bu güzel çalışmaya önderlik yapan, hocalık yapan Jale hanıma ve kadın kollarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Burada KAYMEK'imizin yapmış olduğu deri ürünleri aksesuarları ile ilgili önemli ve anlamlı bir çalışma mevcut. Üretime yönelik bir çalışma ellerine sağlık" dedi.

Büyükkılıç, sergide 150'nin üzerinde üründen söz edildiğini, hem bir kazanım ve beceri elde etme, hem buradan kursiyerlerin bütçelerine katkı sağlanması dolayısıyla yapılan bu çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ise sergide çanta, cüzdan, kemer gibi deri aksesuarlardan oluşan ürünler olduğunu ifade ederken, eğitmen Jale Yasan ise "KAYMEK bünyesinde arkadaşlarımızla beraber burada deri el sanatları kursunu açmış bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmaları beğeninize sunduk. İnşallah herkes beğenir. Tamamı deri çalışmalarımız beylere de hanımlara da hitap ediyor. Keçi derisi ve dana derisi ile çalışıyoruz. En büyük özelliği, el işçiliği olmasıdır. Tamamı el işçiliği, üzerindeki desenler, boyaması, dikişi, aparatlarının takılması hepsini el işçiliği olarak beğenilerinize sunuyoruz" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygül Aykut da, bu tür çalışmalardan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Bizim her türlü Kayseri'de sanatla ilgili yapılan her şeyde yanınızda olmaktan, sizin de bizim yanımızda olmanızdan gurur duyuyoruz. Birlikten kuvvet doğar. Özellikle sanat ve kültür söz konusu olduğunda gerçekten başkanımın bu gönülle yaptığı ve buradaki çalışan arkadaşlarımın gönülle yaptığı işlerin hepsinde, vatanın, milletin söz konusu olduğu her türlü işte, kültürün söz konusu olduğu her türlü işte birlikteyiz. Allah hep daim etsin. Emeklerinize sağlık" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve KAYMEK'i anlamlı çalışmadan dolayı tebrik eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ise "Çok güzel bir çalışma. Üretimden tüketime yönelen bir toplumda aslında Cumhurbaşkanımızın her daim söylediği yerli ve milli çalışmayı, burada biraz yeniden gördük. O da KAYMEK'in verdiği destekle oluyor. Yerli ve milli derken de bizler tüketen toplumdan, yeniden üreten topluma KAYMEK sayesinde kadınlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler, eğitmen Jale Yasan'dan, el emeği, göz nuru eserler hakkında bilgi aldı.

Eğitmen Jale Yasan ve 12 kursiyeri tarafından hazırlanan ve unutulmaya yüz tutmuş branşların gelecek kuşaklara aktarılması hedeflenen sergide, 70 adet çanta, 10 adet kemer, 2 adet yelek, 30 adet cüzdan, 40 adet bileklik, 25 adet kartlık, 30 adet anahtarlık, 4 adet evrak çantası ve 10 adet mini dekoratif panolar yer alıyor. - KAYSERİ