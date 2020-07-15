Başkan Büyükkılıç "15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri" konferansına katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri" konulu online konferansa katılarak Kayseri'de yaşanılan 15 Temmuz ruhunu anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "15 Temmuz Gecesi'nin Manevi Dinamikleri" konulu online konferansa katılarak Kayseri'de yaşanılan 15 Temmuz ruhunu anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ülkeye sahip çıkıldığını anlattı.

Başkan Büyükkılıç, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde medarı iftiharımız Kayserimizin lise öğrencileri, 1922 yılında mezun veremedi. Çünkü o gençlerimizin hepsi daha bıyıkları terlememiş olduğu halde, o savaşa katıldı ve hepsi şehit oldu. İşte o 'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber' diyen Mehmet Akif Ersoy şairimizin nitelendirdiği ve o neslin ahfadı olan insanıyla biz de bu anlayış içerisinde birlik ve beraberlikte üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve ne yapmamız gerekiyorsa da onu yapma yönünde irade gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA