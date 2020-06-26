Başkan Büyükakın, YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yayınladığı mesajla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek olan bütün öğrencilere başarılar diledi.

Üniversiteye giriş için gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonuna katılan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla başarı diledi. Başkan Büyükakın, "Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Hem belediye başkanı, hem akademisyen olarak üniversite sınavını gençlerimizin hayatında önemli bir dönemeç olarak görmekteyim. İnanıyorum ki, çalışan ve emek harcayan tüm gençlerimiz bu sınavı başarıyla geçecektir" dedi.

Üniversitede doğru meslek seçiminin önemine değinen Başkan Büyükakın, şöyle devam etti: ''Kişinin yeteneğine, arzusuna göre yapabileceği birçok meslek dalı var. Önemli olan ne istediğini, neyi yapabileceğini bilmektir. Üniversite sınavı meslek seçimi için çok önemli bir yoldur. Bu nedenle üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Temennim, kendileri adına doğru meslekleri seçmeleri ve yaşadıkları şehre, ülkelerine ve dünyaya faydalı birer kişi olmalarıdır. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin." Başkan Büyükakın, öğrencilerden ve velilerden pandemi nedeniyle alınan sınav önlemlerini dikkatle uygulamalarını isterken, tüm vatandaşların da sınav saatlerinde duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler