Başkan Bozkurt, "2. İnönü Zaferi, büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsalidir"

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıldönümü dolayısı ile kutlama mesajında, "Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferi her yıl büyük bir gururla anıyoruz" dedi.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıldönümü dolayısı ile kutlama mesajında, "Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferi her yıl büyük bir gururla anıyoruz" dedi.

Başkan Bozkurt, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 'yalnız düşmanın değil, milletin maküs talihinin yenildiği' 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıldönümünü kutlamanın mutluluğu, gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 2. İnönü Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. 1914- 1918 yılları arasında yaşanan ve tarihe 1. Dünya Savaşı olarak geçen büyük harbin sonrasında zor günler yaşayan milletimiz, bağımsızlık ateşiyle yanan Anadolu'ya bağımsızlık yolunda bir ışık ve moral veren, ilçemizden adını alan zaferle kendine gelen Türk milletinin neleri başarabileceğini göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal'in 'Yeni Türkiye devletinin küçük, ancak milli ülkülü genç ordusu, en dar bir hesapla üç kat düşmanı İnönü Meydan Savaşı'nda yendi' sözleriyle anlattığı zafer, milletimizin kararlılığını ve mücadele azmini artırmıştır. Büyük bir imanın, muazzam bir azmin ve sarsılmaz bir kararlılığın timsali olan bu zaferi her yıl büyük bir gururla anıyoruz, vatan topraklarımız düşman istilasından kurtarılmış, milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Bozkurt, "2. İnönü Zaferimizin 100. yıldönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, İnönülü ve Eskişehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı