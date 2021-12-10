Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesini anlattı.

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesini anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) Başkanı Ramazan Taş ve birlik üyeleri ile birlikte Lara-Kundu turizm yolu peyzaj, yağmur suyu, arıtma ve içme suyu yenileme projesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. LATUYAP ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Fen İşleri Daire Başkanlıkları projeyle ilgili sunumlar gerçekleştirdi. Projenin uzun ömürlü olması için öncelikle bölgenin taşkın sorunun çözülmesi gerektiği anlatıldı. Toplantıda, oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınması gereken proje önündeki engeller, diğer kurum kuruluşlarla birlikte yapılması gerekenler ve işbirliği konuları ele alındı.

Sunumlarda, Kundu bölgesinin en önemli sorunun su baskını ve taşkın olduğu belirtilerek, Acısu, Kopak çayları ve Karaöz kanalının oluşturduğu sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. Bölgede mutlaka bir taşkın koruma ıslah projesi geliştirilmesinin önemine işaret edilerek, bunun devletin yatırım programına alınması gerektiği vurgulandı. Projenin geliştirilmesi önündeki en büyük sıkıntının alandaki mülkiyet sorunları olduğu da kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapacağı ve mülkiyet sorunlarının giderileceği büyük bir imar ve kamulaştırma programının akabinde ASAT ve DSİ'nin ortak çalışması ile bölgeye değer katacak, taşkınlarla mücadele edecek bir proje hayata geçirilebileceği anlatıldı.

Kundu ve çevresinin çok önemli bir turizm bölgesi ve yurt dışı turizme açık gelişme potansiyeli yüksek bir bölge olduğuna dikkat çekildi. Bölgede yaşanan taşkınla ilgili aksaklıkların Türkiye'nin uluslararası turizm platformundaki imajını olumsuz etkilediği belirtilerek, ulusal bir problem olarak düşünülmesi gerektiği ifade edildi. - ANTALYA

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Başkan Böcek turizmcilere Lara-Kundu turizm yolu projesini anlattı

Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

Akıllara durgunluk veren kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar

 Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi

Görüntüler Antalya'dan! İndirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title