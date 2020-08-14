Başkan Altay, İSO İkinci 500'e giren Konyalı firmaları kutladı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Konyalı firmaları tebrik ederek, Konya'nın ülkenin kalkınmasına bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren Konyalı firmaları tebrik ederek, Konya'nın ülkenin kalkınmasına bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Konyalı firmaları tebrik etti. Sanayinin süper ligi olarak nitelendirilen Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına Konya'dan 7 firma girdiğini hatırlatan Başkan Altay, İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 15 firmanın daha yer almayı başararak Konya'nın devler listesinde 22 firma ile temsil edilmesinin gurur verici olduğunu aktardı. Konya'nın geçmişten bugüne her zaman bir ticaret ve üretim merkezi olduğunun altını çizen Başkan Altay, "Türkiye, bugün güçlü bir ülkeyse bunda Konyalı sanayicilerimizin, iş adamlarımızın ve tüccarlarımızın da büyük katkısı var. Sanayicilerimizin ve tüccarlarımızın çok daha büyük işler yapacağına inancımız tam. Konyamız ülkemizin kalkınmasına bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı vermeye devam edecektir. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girerek ekonomi ve istihdama katma değer sağlayan tüm firmalarımızı yürekten kutluyor, bu başarıda emeği geçen çalışanlarına da teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA