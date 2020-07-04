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Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküt

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ovası'nın suyla buluşmasını sağlayan Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının hizmete girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküt
04.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:55

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ovası'nın suyla buluşmasını sağlayan Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının hizmete girmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konya Ovası'na hayat verecek Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamalarının Hizmete alımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans üzerinden canlı bağlantıyla katıldığı törenle gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en önemli sulama projesi olan KOP kapsamında önemli bir açılışı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Başkan Altay, "Pandemi süreci de bize gösterdi ki ülkeler için en önemli iki gündem var. Birincisi sağlık, ikincisi tarım. Tarım denince de akla Konya geliyor. Konya'da tarımın kaynağı da su. Toprakla suyu buluşturduğumuzda inşallah tüm Türkiye'ye yetecek kadar bir tarımsal üretim yapıyor. Bu manada yapmış olduğumuz açılışla çiftçimizin kazancında önemli bir artış olacak. Konya'nın sulanan alanları artacak. Şehrimize katma değer sağlayacak. Hemşehrilerim ve bölgemiz adına Cumhurbaşkanımıza Konya'ya verdiği destekten dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta hanımefendiye, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, milletvekillerimize ve tüm emeği geçen herkese Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun" diye konuştu.

İlk etapta 7 bin 265 hektar alana sahip şebeke işletmeye hazır hale getirilerek açılışı yapıldı. Böylece Çumra ilçesi ile İçeriçumra, Dineksaray, Doğanlı, Alibeyhüyüğü ve Gökhüyük mahallelerindeki tarım arazileri modern basınçlı sulama sisteminden faydalanacak. Projenin toplam alanı 19 bin 85 hektara hitap ediyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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