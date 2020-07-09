HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek hasada eşlik etti.

Başkan Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti
09.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:50

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya gelerek hasada eşlik etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de hasat kaldıran çiftçilerle bir araya geldi. Konya Ovası'nda çok yoğun bir çalışma olduğunu, çiftçilerin kıştan beri emek verdiği ürünleri almaya başladığını dile getiren Başkan Altay, çiftçinin bu yıl bereketli bir dönem geçirdiğini söyledi. Başkan Altay, "Yağışlar iyi, çiftçimizin ürünü iyi. Konya, buğday üretiminde, tahıl üretiminde Türkiye'de bir numara. Neredeyse üretilen ürünün yüzde 10'u Konya Ovası'nda yetiştiriliyor. Çiftçimizin büyük emeği var. Konya birçok açıdan öne çıkmış bir şehir. Bir sanayi şehri, turizm şehri ama asıl bu topraklarda ürettiğimizle gelirimizi elde ediyoruz. Tüm çiftçilerimiz bugün buğday ve tahıl hasadıyla başlayan süreçte aslında yıl sonuna kadar hasada devam edecekler. Mısır, buğday, arpa üretiminde Türkiye'de bir numarayız" dedi.

"Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üretime destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Altay, "Sulanabilir alanların artırılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Fide desteklerinde bulunuyoruz. Çiftçimizin üretim yelpazesini genişletmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kazancının artırılması. Bunun için ilçe belediyelerimizle birlikte Konya Büyükşehir olarak çiftçimize her zaman destek olacağız. Hasat döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin emeği bereketli olsun. Hem fiyat açısından hem mahsul açısından bol, kazançlı bir yıl geçmesini diliyorum. Özellikle pandemi döneminde gördük ki ülkeler için stratejik olan tarımsal üretim. Tarım arzının garantisi çok önemli. Biz Konya olarak Türkiye'de tarım arzını garanti etmek için tüm çiftçilerimizle birlikte çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da çok bereketli bir yıl geçireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğday taban fiyatı olarak açıkladığı 1.650 liranın ovada çok büyük bir mutluluk oluşturduğunu kaydeden Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Biçerdöverle hasat yapan çiftçilere de eşlik eden Başkan Altay'ın ziyaretinde Altınekin Belediye Başkanı Muharrem Dere, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Tevfik Tığlıoğlu, Yavuz Selim Özkan, Zehra Ceylan ile AK Parti Altınekin İlçe Başkanı Mustafa Hançerli de bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi Güncel
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Yaşar Güler Bülent Turan Hüseyin Filiz Berat Albayrak
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kemal Sunal Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Adem Büyük Cüneyt Çakır Serdar Gürler Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Altay, Altınekin'de çiftçilerin hasadına eşlik etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:51:36. #1.15#
title